Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti

Görev süresi yakında dolacak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Merkezindeki ziyarette konuşan Mustafa, Türkiye'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa, her zaman Filistin'in yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve gösterdiği yakınlıktan dolayı Davutoğlu'na şükranlarını sundu.

Davutoğlu da ziyaretinden dolayı Mustafa'ya teşekkür ederek, Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetine vize vermediğini anımsatan Davutoğlu, Filistin'e destek veren ülkeleri, "New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'nın Cenevre'de yapılması konusunda çağrıda bulunmaya" davet etti.