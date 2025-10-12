Haberler

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Al-Sheikh Tony Blair ile Gazze Planını Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Al-Sheikh Tony Blair ile Gazze Planını Görüştü
Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı ve bölgedeki kalıcı barış adımlarını ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair ile bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh ile İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ve Hamas'ın üzerinde anlaşma sağladığı ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı ele aldı.

Al-Sheikh yaptığı açıklamada, "Bugün Tony Blair ile bir araya gelerek savaş sonrası dönemi ve Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini amaçlayan çabalarının başarıya ulaşması için atılacak adımları görüştük. Ateşkesi pekiştirmek, yardımların ulaşmasını sağlamak, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak ardından yeniden inşa sürecini başlatmak için Başkan Trump, Blair ve ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu teyit ettik" dedi.

Al-Sheikh, görüşmede ayrıca iki devletli çözümün zayıflatmaya yönelik girişimlerin önlenmesini gerektiğini vurguladığını ve İsrail'in Filistin'in el koyduğu gelirlerinin iadesini gündeme getirdiğini ifade etti. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
