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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Trump'a geçen Eylül ayında Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine verdiği, Filistin topraklarının ilhakını önleme ve yerinden edilmeyi reddetme yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı