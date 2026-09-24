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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Gazze Şeridi’nde halkımız, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor."

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Gazze Şeridi’nde halkımız, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: " Gazze Şeridi'nde halkımız, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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