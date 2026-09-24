Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı