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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz."

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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