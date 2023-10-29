Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Abbas, insani yardımların girişi için kalıcı insani koridorlar kurulması, su, elektrik ve yakıt tedarikinin yapılması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Ramallah'ı ziyaret eden Bahreynli Bakan Zeyani'yi kabul etti.

Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve "Gazze ile Batı Şeria'daki tehlikeli durumlarla mücadele etme yollarının" ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının hemen durdurulması gerektiği vurgulandı.

Abbas, insani yardımların girişi için kalıcı insani koridorlar kurulması, su, elektrik ve yakıt tedarikinin yapılması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlardan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydetti.

Öte yandan Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani, Abbas'a, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin dayanışma mektubunu ilettiği belirtildi.

Bahreynli Bakan dün gerçekleştirdiği Amman ziyaretinin ardından Ramallah'a geçmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 113 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı saldırılarını genişletmeye başlayıp hava bombardımanının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.