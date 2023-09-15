Filistin Devlet Başkanı Abbas, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile Filistin meselesini görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri ele aldı. İkili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yolları da görüşüldü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, "G77+Çin" zirvesine katılmak için gittiği Küba'da mevkidaşı Diaz-Canel ile bir araya geldi.

Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeler, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa çalışmalarını artırması, Filistin topraklarına el konulması gibi konuların ele alındığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yolları da ele alındı.

Görüşmede Abbas, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e uluslararası platformlarda Filistin'e destek veren sabit tutumu nedeniyle teşekkür etti.

Diaz-Canel ise ülkesinin Filistin halkının özgürlük ve egemenlik yolundaki haklı mücadelesine, 1967 öncesi sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulmasına ve Filistinlilerin geri dönüş hakkına destek verdiğini vurguladı.

Küba'nın ev sahipliğinde Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çok sayıda devlet başkanının katılımıyla bugün "G77+Çin" zirvesi düzenleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, zirveye katılmak için dün başkent Havana'ya gitmişti.