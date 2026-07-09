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Filistin'de yasama seçimleri 28 Kasım'da yapılacak

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Seçimlerde Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler oy kullanacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'de yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Filistin'de yasama seçimlerinin tarihi belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin'de yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladığı kaydedildi. Kararnamede, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere, Filistin Yasama Konseyi (Meclis) üyelerinin belirleneceği seçimlere katılması çağrısı yapıldı.

Filistin'deki son yasama seçimleri Ocak 2006'da yapılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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