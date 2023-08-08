Filistin Başbakanı ABD'li Kongre Üyeleriyle Siyasi Süreci Görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'li Kongre üyeleriyle siyasi süreci canlandırmanın yollarını, iki devletli çözümün korunmasında ve Filistin devletinin tanınmasında ABD'nin rolünü görüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'li Kongre üyeleriyle siyasi süreci canlandırmanın yollarını, iki devletli çözümün korunmasında ve Filistin devletinin tanınmasında ABD'nin rolünü görüştü.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Ramallah'ta, ABD'deki Temsilciler Meclisinde Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in başkanlığında Demokrat Partinin 22 üyesinden oluşan bir heyetle bir araya geldi.

Siyasi süreci canlandırma yolları ile ABD Kongresinin iki devletli çözümü korumadaki rolünün ele alındığı görüşmede Iştiyye, ABD Kongresine Filistin devletinin tanınması yönünde oy kullanma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı, "İsrail öldürme, baskın ve kaçak yerleşimler üzerinden uluslararası hukuku her gün ihlal ediyor. Bu da iki devletli çözümün sistematik bir şekilde yok olmasına neden oluyor." dedi.

İsrail'in uygulamalarını işaret eden Iştiyye, "Oldubittilerin devamı, apartheid rejimine sahip tek bir devlete doğru kaymaya yol açacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Iştiyye, ABD Kongresinden, "imzalanan anlaşmalara uygun olarak Filistin seçimlerinin Kudüs'ü de kapsamasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapmasını" istedi

İsrail'in, Filistin'deki seçimlerin Kudüs'ü içermesini engellemesine ilişkin Iştiyye, "İsrail'in buna izin vermemesi, Filistin demokrasisine karşı bir savaş açma girişimidir." diye konuştu.

Iştiyye, ABD yönetiminden, "Yahudi yerleşim birimlerine yönelik kınamalarını, iki devletli çözümü İsrail'den koruyan caydırıcı eylemlere dönüştürmesi" talebinde bulundu.

Filistin Başbakanı ayrıca ABD'li Kongre üyelerine, "Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü hedef alan, onları terörizmle ilişkilendiren yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi için baskı yapma" çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde ABD, 7 Eylül 2018'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı almış, hemen ardından 10 Eylül'de ise Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatmıştı.

Joe Biden yönetimi ise Filistinlilere hizmet veren Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğu ile FKÖ'nün Washington'daki ofisinin yeniden açılmasının yanı sıra Filistin'e yardımların yeniden başlaması vaadinde bulunmuştu.