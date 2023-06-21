Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu LGBT faaliyetleri ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması talebi

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri LGBT propaganda faaliyetlerinin, her türlü yayın ve neşriyatlarının yasaklanması, dernek, kulüp ve benzeri tüm yapılanmalarının kapatılması ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması için topladıkları 150 bin imzayı TBMM'ye sunmadan önce meclisin Çankaya Kapı girişinde basın açıklaması yaptı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'ndan LGBT faaliyetleri ile cinsiyet değiştirme ameliyatının yasaklanması talebi

ANKARA - Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri LGBT propaganda faaliyetlerinin, her türlü yayın ve neşriyatlarının yasaklanması, dernek, kulüp ve benzeri tüm yapılanmalarının kapatılması ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması için topladıkları 150 bin imzayı TBMM'ye sunmadan önce meclisin Çankaya Kapı girişinde basın açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican şunları dedi:

"Bizler Vatan, Millet, Bayrak ve Mukaddesat sevgisiyle dolu 150 STK'nın katılımıyla kurulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak takriben 5 yıldır 'Aileni ve Neslini Koru/Sapkınlığa Dur De!' sloganıyla yola çıkarak aile yapımızı ve nesillerimizi ifsat etmek için uğraşan sapkın akımlar ve LGBT lobilerinin dayatma ve propaganda faaliyetlerine karşı mücadele etmekteyiz. Ülkemizi dört bir yandan kuşatan bu vahim durum karşısında LGBT dayatmasının ve propaganda faaliyetlerinin ülkemizde son bulması, bu sapkın örgütün tüm derneklerinin, kulüplerinin, kafelerinin kapatılması, ergenlik çağındaki çocukların etki altında kalarak cinsiyet değiştirme arzusuyla başvurduğu 'cinsiyetsizleştirme' ameliyatlarının yasaklanması için başlattığımız imza kampanyası neticesinde Anadolu'muzun her köşesinden topladığımız imzalarla toplam 150 bin imzaya ulaştık. LGBT lobi faaliyetlerini ülkemizde istemeyen necip Türk Milletinin bize emanet verdiği bu imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisimize sunuyoruz. Yüce Meclisimizin milletinden gelen bu sese duyarsız kalmayacağına inancımız tamdır. Ebed müddet devletimizin varlığı güçlü aileler, sağlıklı nesiller ve ahlaklı cemiyet hayatıyla mümkündür. Değerlerimize, inancımıza, medeniyetimize, kültürümüze, geleneksel aile yapımıza mugayir böyle sapkın yapıların ülkemizde alan edinmesini ve nesillerimizi bizden çalmasını istemiyoruz."