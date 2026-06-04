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Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesinde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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