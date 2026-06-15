Haberler

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Arakçi, ABD-İran müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederken, Fidan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir sonuca ulaşmasını umduğunu aktardı. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zayn'ın helikopter planı suya düştü

Zayn'ın helikopter planı suya düştü
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan rekor tahmin

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan tahmin
İngiltere Başbakanı Starmer: 16 yaş altındakiler için sosyal medya erişimini yasaklıyoruz

İngiltere'de 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan kocanın cezası belli oldu