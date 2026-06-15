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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Arakçi, ABD-İran müzakerelerine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederken Fidan, mutabakata tam destek verdi ve kışkırtmalara karşı uyardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duydukları memnuniyeti ifade etti ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı.

Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini de belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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