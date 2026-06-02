Bakan Fidan: "Singapur'la yakın iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyaretinde ikili ilişkiler ve uluslararası iş birliğinin geliştirileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Singapur'la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asya-Pasifik bölgesine yönelik çok ayaklı ziyaret programımızın ilk durağı olan Singapur'da gerçekleştirdiğimiz temaslarda Türkiye-Singapur ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele aldık. Başbakan Lawrence Wong, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam ile yaptığımız görüşmelerde ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayii, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğimizi ileriye taşıyacak sonuç odaklı adımları değerlendirdik. Asya-Pasifik'teki gelişmeler ve Orta Doğu'daki durum dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk; mevcut krizlerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin önemini vurguladık. International Institute for Strategic Studies (IISS) isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte dış politika vizyonumuzu ve giderek artan küresel belirsizlikler karşısında diplomasinin yönlendirici rolüne dair yaklaşımımızı paylaştık. Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
