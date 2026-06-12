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Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüşerek ABD-İran müzakerelerini ele aldı. Fidan, kalıcı barış temennisinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiğimizi, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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