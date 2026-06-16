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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da yaptığı açıklamada, İsrail'in oluşturduğu illüzyonun ilk kez dünya genelinde dağılmaya başladığını, bu anlayış birliğinin diplomatik yöntemlerle eylem birliğine dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, ülkelerin samimi olması ve yanlışa karşı ortak tavır alması halinde İsrail'in adım atamayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler konularak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail, bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır." - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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