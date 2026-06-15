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Bakan Fidan, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Holguin'i kabul etti

Bakan Fidan, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Holguin'i kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin'i Ankara'da kabul etti. Görüşmede Kıbrıs'taki son gelişmeler ve iki devletli çözüm vurgusu yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin'i Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin'i kabul etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Fidan'ın şahsi temsilci Holguin ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirildi ve şahsi temsilcinin geçen hafta Ada'daki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in çabalarını desteklediğini, garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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