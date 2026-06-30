Haberler

Bakan Fidan: "AB'nin Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu belirterek, AB'nin ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde ilerletmesini beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sayın Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Sayın Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Sayın Magnus Brunner'i bugün ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Yaptığımız görüşmelerde dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkanı bulduk. Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız. AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz. Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu

Trafikte kavgaya daldığı sırada aracı tarafından terk edildi
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı

Bu adamı durdurabilmek imkansız!
Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek