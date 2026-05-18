Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki temaslarına ilişkin, "Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini de ele alma imkanımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz, Türkiye ile ilişkilerin ve AB adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik erişimlerinden dışlanması, Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle çelişmektedir" dedi. - BERLİN

