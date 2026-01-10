Haberler

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda iki haftada 77 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 34 ilde FETÖ'ye bağlı 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 34 ilde son iki haftada jandarma ekiplerince sürdürülen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik jandarma ekiplerince 34 ilde iki haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 77 şüphelinin terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerinin, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunduklarının, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı, biri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheliler, cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.

Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Politika
