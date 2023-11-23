FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve düzenlenen operasyonla İzmir'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı.

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve düzenlenen operasyonla İzmir'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı.

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'darbe çağrışımı davasının önde gelen sanıkları arasında yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın İzmir'de saklandığını belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak operasyonla şüphelinin kaldığı Çeşme'deki adrese dün operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Kamış, İstanbul'a getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MEHMET KAMIŞ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mehmet Kamış sanık olarak yer aldığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti göz önüne alındığında adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirterek Kamış'ın tutuklanmasına karar verdi. Mahkemenin ardından cezaevine götürülürken duruşma salonu çıkışında aile yakınları Kamış'a 'seninle gurur duyuyoruz' diye seslendi.