Feti Yıldız: "(Seçim Kanunu teklifi) 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan yüzde onla kırk yıldır bugüne kadar gelinmiştir (2) - Haberler

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Feti Yıldız: "(Seçim Kanunu teklifi) 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan yüzde onla kırk yıldır bugüne kadar gelinmiştir (2)

AA - İhsan Can - Politika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın konuşması TBMM - TBMM - Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın konuşması TBMM - TBMM - Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantının açılışında konuştu. (2)

Feti Yıldız: (Seçim Kanunu teklifi) 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan yüzde onla kırk yıldır bugüne kadar gelinmiştir (2)

Feti Yıldız: (Seçim Kanunu teklifi) 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan yüzde onla kırk yıldır bugüne kadar gelinmiştir (2)

Feti Yıldız: (Seçim Kanunu teklifi) 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan yüzde onla kırk yıldır bugüne kadar gelinmiştir (2)

AA / İhsan Can - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Feti Yıldız, TBMM, Politika, Haberler

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