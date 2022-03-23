Feti Yıldız: "(Seçim Kanunu teklifi) 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan yüzde onla kırk yıldır bugüne kadar gelinmiştir (2)
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın konuşması TBMM - TBMM - Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın konuşması TBMM - TBMM - Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantının açılışında konuştu. (2)