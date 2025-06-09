Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi

Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
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Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölüm haberini hastane önünde alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Hastane önünde bekleyen bir kadının da baygınlık geçirdiği görüldü.

Üç gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölüm haberini hastane önünde alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Zeyrek'in ölüm haberini hastane önünde alan Manisalılar ve sevenleri, gözyaşlarını tutamadı. O anlar kameralarca kaydedildi.

BİR VATANDAŞ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Hastane önünde bekleyen Manisalılar yasa boğulurken; bir kadının acı haberin ardından baygın geçirdi. O anlar da kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
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