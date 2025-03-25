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Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın İmamoğlu paylaşımı kafa karıştırdı

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Fenomen Oğuzhan Alpdoğan, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımda, partilerin sorunların kaynağı olduğunu ve suçluların ayrım yapılmadan yargılanması gerektiğini söyledi. Ancak sözleri anlaşılır bulunmazken, sosyal medyada "Ne anlatmak istiyor?" yorumlarıyla eleştirildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medyada birçok kişi yorum yaparken, fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın paylaşımı dikkat çekti.

"BAŞIMIZA NE GELDİYSE..."

Alpdoğan, yaptığı açıklamada "Zaten başımıza ne geldiyse bu partiler yüzünden geldi. Eyleme katılanlar haklı abi. İnsanlar maddiyat yüzünden bu duruma geldi. Kimin ne suçu varsa yargılansın ama parti ayırtmaksızın yargılansın. İnsanlar eşitlik istiyor." ifadelerini kullandı.

KİMSE NE DEDİĞİNİ ANLAMADI

Ancak fenomenin bu sözleri takipçileri tarafından pek anlaşılır bulunmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Alpdoğan'ın tarafsız kalmaya çalışırken konuyu daha da karıştırdığı yönünde yorumlar yaptı. Paylaşım kısa sürede viral olurken, birçok kişi "Ne anlatmak istiyor?" yorumlarıyla tepkisini dile getirdi.

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın İmamoğlu paylaşımı kafa karıştırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıQuake Damage:

Daha ne desin adam. parti ayırmaksızın suçlular cezalandırılmalı, adalet bağımsız olmalı diyor.

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Haber YorumlarıHalit:

doğru diyor partilerin canı cehenneme

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Adam işini saglama bağlıyor böylece kim kazanırsa o taraflı gıbı bırsey. :-)

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıPALA BABA :

olgun kızıltepe denen habercimsi. herkes ne dediğini anladı, bir tek sen anlamadın herhalde. düzgün başlık at haberlere, adamın canını sıkma.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
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