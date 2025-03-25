Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın İmamoğlu paylaşımı kafa karıştırdı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medyada birçok kişi yorum yaparken, fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın paylaşımı dikkat çekti.

"BAŞIMIZA NE GELDİYSE..."

Alpdoğan, yaptığı açıklamada "Zaten başımıza ne geldiyse bu partiler yüzünden geldi. Eyleme katılanlar haklı abi. İnsanlar maddiyat yüzünden bu duruma geldi. Kimin ne suçu varsa yargılansın ama parti ayırtmaksızın yargılansın. İnsanlar eşitlik istiyor." ifadelerini kullandı.

KİMSE NE DEDİĞİNİ ANLAMADI

Ancak fenomenin bu sözleri takipçileri tarafından pek anlaşılır bulunmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Alpdoğan'ın tarafsız kalmaya çalışırken konuyu daha da karıştırdığı yönünde yorumlar yaptı. Paylaşım kısa sürede viral olurken, birçok kişi "Ne anlatmak istiyor?" yorumlarıyla tepkisini dile getirdi.