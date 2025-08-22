FBI, John Bolton'ın Evinde Arama Yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın evinde arama yaptığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre FBI, yerel saatle 07.00 sıralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Maryland eyaletindeki evinde arama yaptı. Olayı ilk duyuran New York Post gazetesi, aramanın gizli belgelere yönelik uzun süredir devam eden soruşturmanın bir parçası olduğunu aktardı.

FBI Direktörü Kash Patel ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kimse hukukun üstünde değil. FBI ajanları görevde" ifadelerini kullandı.

John Bolton, daha önce gizli bilgileri kötüye kullanmakla suçlanmıştı

Bolton, Trump'ın 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde 2018-2019 arasında ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı. Bolton, görevinden ayrıldığı 2019'dan beri Trump'a sert eleştirilen yönelten bir isim haline gelmişti.

Bolton daha önce, 2020'de yayımlanan "Olayların Olduğu Oda" adlı kitabında, 2018-2019 yılları arasında Trump'ın ilk yönetiminde geçirdiği dönemi anlattığı gizli bilgileri kötüye kullanmakla suçlanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, gizli bilgilerin ifşa edilmemesiyle ilgili bir anlaşmanın "açıkça ihlal edildiğini" belirterek dava açmıştı. Söz konusu dava, Haziran 2021'de önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında düşürülmüştü.

Güvenlik koruması sonlandırılmıştı

Daha önce Bush yönetimi sırasında BM büyükelçisi olarak görev yapan Bolton'ın güvenlik koruması, Trump yönetimi tarafından Ocak ayında sonlandırılmıştı. Bolton'la birlikte daha önce başkanla çatışan diğer bazı eski yetkililerin de güvenlik koruması kaldırılmıştı. - MARYLAND