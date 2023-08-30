Fatsa'da 53 bin metrekare baskı beton kaldırım çalışması

Fatsa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, şehir estetiğine değer katacak çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede meydan, sokak ve caddelerde kaldırım yenileme çalışmaları yapıyor. Çalışmalarda deforme olan kaldırımlar sökülürken, renkli begonit taşlar döşeniyor. Kaldırım yenileme çalışmaları Topaloğlu Caddesi, Kayısı, Ceviz, Gürsel, Şehit Muhittin Akyol, Batı, Vişne ve Mevlana Sokaklarında tamamlandı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren belediye kaynaklarımızı etkin bir şekilde ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak, Fatsamızı yaşam alanları, eğlence alanları, kültür ve sosyal projeleri, sanat faaliyetleri ile insanın yaşamaktan huzur ve mutluluk duyduğu bir il haline getirmeyi hedefledik. Toplamda 53 bin metrekare renkli baskı beton kaldırım çalışması yaptık. Dumlupınar Mahallesi Topaloğlu Caddesi ve çevresine 7 bin 500 metrekarelik, Dolunay işyerleri çevresine 1600 metre karelik begonit taş döşeme çalışması yaptık. Yol ve kaldırımlara 15 bin metrekarelik parke yol çalışması yaptık" dedi.

Fatsa Belediyesi olarak tüm çalışmaları halkın mutluluğu, refahı, huzuru ve daha güzel bir Fatsa için yaptıklarını söyleyen Başkan İbrahim Etem Kibar, "Dumlupınar Mahallesi'nin üst kısmından geçen Sevgi Caddesi'nde Ordu Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde, Fatsa Belediyemiz iş birliği ve koordinasyonunda 50 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Hassasiyetle takip ettiğimiz Topaloğlu mevkisindeki altyapı çalışmalarımızı bütünüyle bitirdik. Bölgede doğal gaz çalışmalarımızı tamamladık. İçme suyu borularını yenileyerek eski beton büzleri çapı büyük olanlarla değiştirip kanalizasyon hattını güçlendirdik. Daha önce bölgede olmayan, aşırı yağmurlarda olası sel felaketine yol açabilecek tehlikenin önüne geçmek için yağmur suyu tahliye kanallarının eksikliği giderdik. Dumlupınar Mahallesi Topaloğlu mevkisinde 7 bin metrekarelik doğal begonit taş döşeme çalışması yaptık" ifadelerini kullandı. - ORDU