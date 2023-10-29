Fatma Meşeci'nin doğum gününde İçişleri Bakanlığı ziyareti

29 Ekim 1923 tarihinde doğan Fatma Meşeci, doğum gününde unutulmayarak ailesiyle birlikte yaşadığı evinde İçişleri Bakanlığı ekiplerince ziyaret edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatma teyzenin ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhuriyet ile aynı gün doğan Meşeci'yi Cumhuriyet'in ve kendisinin doğum gününde, ailesiyle birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde yaşadığı evinde ziyaret ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Ellerinden öpüyorum Fatma ninem. Torunlarınla birlikte sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Meşeci, mutlu olduğunu, kendisine gelini ve kızının baktığını söyledi. Damadı Ali Osman Yel de Meşeci'nin kendi annesi gibi olduğunu kaydetti.

Torunu Barış Yel ise anneannesine Allah'tan uzun ömür ve sağlık dileyerek, "Ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize ve Cumhuriyetimize daha nice uzun asırlar dileğiyle" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca paylaşımın sonunda, "Cumhuriyetimiz ile aynı gün doğan, asırlık çınar Fatma Meşeci teyzemize sağlıklı ömürler dileriz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" mesajına yer verildi. - ANKARA