Haberler

Fatma Betül Sayan Kaya: 'Dünyada Yükselen İslam Karşıtlığı ve Nefret Dili Var'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılcahamam'da düzenlenen çalıştayda, dünyada artan İslam karşıtlığı ve nefret diline dikkat çekerek, insanlığın ortak geleceğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün dünyada yükselen bir İslam karşıtlığı, artan bir nefret dili ve aşırı eylemler var. Toplumlar arasında da adeta barışı zedeleyen karanlık bir iklime şahitlik ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 8'inci Kızılcahamam Yıl Sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Kaya, bugün tüm dünyada insan olan herkesin vicdanını ağır şekilde yaralayan bir dönemden geçildiğini ifade etti. Fatma Betül Sayan Kaya, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki mazlum coğrafyaların; insanlığın, adaletin, uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatan bir tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, "Bugün dünyada yükselen bir İslam karşıtlığı, artan bir nefret dili ve aşırı eylemler var. Toplumlar arasında da adeta barışı zedeleyen karanlık bir iklime şahitlik ediyoruz. Bu iklimin ardında yatan zihniyetin sadece bir bölgeyi değil aslında insanlığın ortak geleceğini de tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz ama şunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim; kötülük karşısında duracak yegane husus, ilkeli bir duruş ve güçlü bir birliktelik. İşte burada UID teşkilatının ilkeli duruşu ve güçlü bir birlikteliği her zamankinden daha da önemli. Başta Gazze olmak üzere Avrupa'daki tüm insanların ama bizzat da UID teşkilatlarımızın gösterdiğiniz hassasiyet, ortaya koyduğunuz duruş, vicdanlı ve insanoğlunu temsil eden duruş sadece bizim için değil aslında tüm dünyadaki mazlumlar için çok kıymetli" diye konuştu.

Kaya, UID teşkilatının adalet ve hak arayışından eğitime, kültürden bilime, ekonomiden siyasete kadar çok geniş bir alanda Avrupa'daki soydaşları tek bir çatı altında buluşturarak çok önemli bir boşluğu doldurduğuna vurgu yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya ayrıca, partisinin sosyal politikalar konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var