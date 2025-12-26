Fatma Betül Sayan Kaya: 'Dünyada yükselen İslam karşıtlığı ve nefret dili var'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün dünyada yükselen bir İslam karşıtlığı, artan bir nefret dili ve aşırı eylemler var. Toplumlar arasında da adeta barışı zedeleyen karanlık bir iklime şahitlik ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 8'inci Kızılcahamam Yıl Sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Kaya, bugün tüm dünyada insan olan herkesin vicdanını ağır şekilde yaralayan bir dönemden geçildiğini ifade etti. Fatma Betül Sayan Kaya, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki mazlum coğrafyaların; insanlığın, adaletin, uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatan bir tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, "Bugün dünyada yükselen bir İslam karşıtlığı, artan bir nefret dili ve aşırı eylemler var. Toplumlar arasında da adeta barışı zedeleyen karanlık bir iklime şahitlik ediyoruz. Bu iklimin ardında yatan zihniyetin sadece bir bölgeyi değil aslında insanlığın ortak geleceğini de tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz ama şunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim; kötülük karşısında duracak yegane husus, ilkeli bir duruş ve güçlü bir birliktelik. İşte burada UID teşkilatının ilkeli duruşu ve güçlü bir birlikteliği her zamankinden daha da önemli. Başta Gazze olmak üzere Avrupa'daki tüm insanların ama bizzat da UID teşkilatlarımızın gösterdiğiniz hassasiyet, ortaya koyduğunuz duruş, vicdanlı ve insanoğlunu temsil eden duruş sadece bizim için değil aslında tüm dünyadaki mazlumlar için çok kıymetli" diye konuştu.

Kaya, UID teşkilatının adalet ve hak arayışından eğitime, kültürden bilime, ekonomiden siyasete kadar çok geniş bir alanda Avrupa'daki soydaşları tek bir çatı altında buluşturarak çok önemli bir boşluğu doldurduğuna vurgu yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya ayrıca, partisinin sosyal politikalar konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.