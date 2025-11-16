Fatih Erbakan Yeniden Genel Başkan Seçildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Tek aday olarak girdiği kongrede Genel Başkan Fatih Erbakan, bin 83 delegenin bin 78 oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Erbakan, yeni dönemde de güçlü bir teşkilat yapısıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan kongrede Yeniden Refah Partisi'ne katılan 25. Dönem HDP Milletvekili ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Aslan'a rozeti Erbakan tarafından takıldı. Kongre, delegelerin ve davetlilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANKARA