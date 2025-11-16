Haberler

Fatih Erbakan Yeniden Genel Başkan Seçildi

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olan Fatih Erbakan, 1,078 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bin 83 delegenin oy kullandığı genel başkanlık seçiminde tek aday Fatih Erbakan bin 78 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. Erbakan, geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
