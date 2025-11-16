Fatih Erbakan Yeniden Genel Başkan Seçildi

ERBAKAN, YENİDEN GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bin 83 delegenin oy kullandığı genel başkanlık seçiminde tek aday Fatih Erbakan bin 78 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. Erbakan, geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.

