Fatih Erbakan Yeniden Genel Başkan Seçildi
Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olan Fatih Erbakan, 1,078 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.
ERBAKAN, YENİDEN GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ
Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bin 83 delegenin oy kullandığı genel başkanlık seçiminde tek aday Fatih Erbakan bin 78 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. Erbakan, geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika