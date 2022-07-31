Fatih Erbakan partisinin oy oranını canlı yayında paylaştı: Yüzde 9 ile 10,5 arasında

Dün gece Habertürk televizyonunun canlı yayın konuğu olan Fatih Erbakan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Partisinin oy oranına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Erbakan, baraj sorunlarının olmadığını söyledi. Partisine üye olan vatandaşların sayısının da hızla arttığını kaydeden Erbakan, kısa süre içinde Meclis'te grubu olan partilerin üye sayılarını erişeceklerinin altını çizdi.

"SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"

2023 seçimlerine hiçbir ittifaka dahil olmadan gireceklerini söyleyen Erbakan, "Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerden bir ittifak doğabilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile bir araya gelinebilir. Ancak asıl hedefimiz ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle, seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmektir. Seçmenden de bu duruşumuzdan dolayı olumlu dönüş alıyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZİM BARAJ PROBLEMİMİZ YOK"

Partisinin oy oranına ilişkin de bilgi veren Erbakan, "Bizim İstanbul'un ilçelerinde, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki 15 ilde ve Türkiye genelinde akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız 3 ankette yüzde 9 ile 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız. Meclis'te yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMESİ GEREK"

Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu konuda iktidarın Suriye yönetimi ile bir an önce masaya oturması lazım ve mültecilerin dönüşü için oradaki şartların uygun hale getirilmesi lazım. İran yönetimi de aracı olmaya hazır. Bunun artık başka çaresi yok. Burada tabii önemli olan nokta şu can güvenliğinin temin edilmesidir. Esad'ın dönmeleri ile ilgili olumlu çağrıları var. İnatlaşmayı bırakıp ekonomik ve sosyal açıdan mültecilerin dönüşü ilgili bir an evvel bir plan program oluşturulmalıdır. Hep şunu söylüyoruz; 'Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş' ben çoğunluğun da dönmek istediğini düşünüyorum. İş kurmuş, entegre olmuş az bir kısmının da zorla gönderilmesi söz konusu olamaz. Suriyeli mültecilerin dönmesini gerekli görmemizin bir sebebi de, Amerika ve İsrail'in Kuzey Suriye'de oluşturmaya çalıştığı terör devleti planına göre o bölgeleri boşaltma çabasına engel olunmasıdır. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların gerekli şartlar hazırlanarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması, bu terör devletinin kurulmasının engellenmesi bakımından son derece önemlidir.

"EYT'NİN MUTLAKA ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

Bu sene 329 milyar lira faize verilecek. 26 milyar lira tutan EYT'lilerin taleplerine kırk tane toplantı yapıyorlar. 'Mart'ta mı yapsak, Ocak'ta mı yapsak, Aralık'ta mı yapsak' bunu konuşuyorlar. Yılbaşını niye bekliyorsunuz? On katını faize bir senede zaten veriyorsunuz. Bunun mutlaka çözülmesi lazım."