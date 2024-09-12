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Fatih Erbakan Kahramanmaraş'ta Ziyaretlerde Bulundu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve partililere hitap etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler yaptı.

Erbakan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerine verilen destekler için Kahramanmaraş halkına teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbakan, "Milli Görüş belediyeciliği Dulkadiroğlu'nda başladı. Milli Görüş belediyeciliği demek, ahlaklı belediyecilik ve adalet demektir. Yani kim olursa olsun, kişi ayrımı yapmadan adil şekilde hizmetlerin götürülmesini hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ta da bunu hayata geçireceğiz." dedi.

Yeniden Refah Partisine ait belediyelerin 1 yıllık hizmetlerini kitaplaştırarak milletle paylaşacaklarını dile getiren Erbakan, "Belediyelerimizin yaptığı hizmetler çok önemli. Çünkü bu hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerimizi daha da iyi bir noktaya getireceğiz. Tarihte Refah Partisini milletimiz belediyecilik hizmetleriyle tanıdı. İşte şimdi yine aynısı olacak. İnşallah bu belediyelerimizdeki hizmetlerimiz yeni dönemde, Yeniden Refah Parti'mizi iktidara taşıyacak." diye konuştu.

Maraş işi oyma sandık hediye edilen Erbakan, daha sonra beraberindekilerle Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ziyareti yaptı.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'yı da makamlarında ziyaret eden Erbakan, ilçelerde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Erbakan, daha sonra Türkoğlu ilçesinde özel bir restoranda düzenlenen teşkilat buluşmasında partililere hitap etti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Politika

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