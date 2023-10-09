Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden tüm dünyaya ve İslam ülkelerine seslenerek, İsrail ve Amerika'ya karşı boykot kullanmaya davet etti.

Fatih Erbakan İsrail ve Amerika'ya karşı boykot çağrısı yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden tüm dünyaya ve İslam ülkelerine seslenerek, topyekün İsrail ve Amerika'ya karşı boykot kullanmaya davet etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin Tosya İlçe Parti binasında düzenlediği basın toplantısında eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Filistin konusundaki duruşunu hatırlatarak, "İslam ülkelerinin yöneticilerini, özellikle elinde bulundurduğu pazarı ve doğal kaynakları İsrail ve Amerika'ya karşı boykot olarak kullanıp bu zulme durdurabileceklerini yeter ki kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz" dedi.

'Aksa Tufanı' İsrail'in vahşet politikalarının sonucu"

Erbakan, İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güç kullandığını belirterek, "İşgalci siyonist İsrail rejiminin son dönemlerde işgal altındaki Kudüs, Batı Şeria, Cenin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik gayri insani orantısız güç kullanımı, şiddet uygulamaları, sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı vahşet politikaları karşısında Filistin'de tabandan yükselen büyük tepki 'Aksa Tufanı' operasyonu ile meşru müdafaa olarak ortaya çıktı" dedi. - KASTAMONU