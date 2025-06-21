Fatih Erbakan Giresun İl Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun İl Kongresi'nde Gazze, Arakan ve Keşmir'deki olaylara değinerek İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Giresun İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen partisinin Giresun 3. Olağan İl Kongresi'nde, Gazze, Arakan, Keşmir ve Myanmar'da yaşanan olayları gördükçe geceleri uyuyamadıklarını belirtti.

Partisinin Ordu İl Başkanlığı binasının açılış törenine de katılan Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Son derece şımarık ve azgın şekilde siyonist İsrail bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bu alçak saldırı karşısında İran da meşru müdafaa hakkını doğal bir şekilde, hukuka uygun şekilde kullanıyor. Burada İran'ın başarılı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Politika
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