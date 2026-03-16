Fatih Erbakan: Mescid-i Aksa Siyonist işgal rejimi tarafından kapalı tutuluyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tekirdağ'da düzenlenen iftar programında Mescid-i Aksa'nın 15 gündür Müslümanlara kapalı olduğunu belirterek iktidara seslendi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "15 günden bu yana Mescid-i Aksa Siyonist işgal rejimi tarafından kapalı tutuluyor. 15 günden beri Müslümanların gidip orada şu mübarek günlerde ibadet etmesine, dua etmesine müsaade edilmiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinde partililere açıklamalarda bulunan Erbakan, Mescid-i Aksa'ya 15 gündür Müslümanların alınmadığın belirterek, "15 günden bu yana Mescid-i Aksa Siyonist işgal rejimi tarafından kapalı tutuluyor. 15 günden beri Müslümanların gidip orada şu mübarek günlerde ibadet etmesine, dua etmesine müsaade edilmiyor. Namaz kılmasına müsaade edilmiyor. Bütün dünyanın dikkatini buradan Tekirdağ'dan bu vahim olaya çekiyorum. Tüm İslam aleminin dikkatini bu vahim olaya çekiyorum. İlk kıblemiz üçüncü mescidimiz olan Mescid-i Aksa'ya şu mübarek günlerde Müslümanlar sokulmuyor. Buradan, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' diyen iktidara da sesleniyorum. Hiçbir kırmızı çizginiz kalmadı. Bütün çizgileriniz silindi. Neredesiniz esip, gürlemeye alışkın olan iktidar mensupları neredesiniz? Siyonist işgal rejimine iki çift laf dahi edemiyor musunuz" diye konuştu.

Kürecik üssünün kapatılması gerektiğini söyleyen Erbakan, "'Şu Kürecik'teki Siyonist rejimi koruyan, İsrail'in füzelerinin yolunu bulmasına neden olan ve İran'ın füzelerinin yolunu şaşırmasına sebep olan, İran'ın savunmasını zayıflatan Siyonist İsrail rejimini koruyan Kürecik radar üssünü de kapatamıyor musunuz? Bunu kapatmaktan da mı acizsiniz. Ey iktidar sahipleri size sesleniyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Yeniden Refah Partisi Tekirdağ İl Başkanı Tuncay Çakır, Erbakan'a hediye takdiminde bulundu. Ezanın okunması ile birlikte iftar programına katılanlar oruçlarını açtı. Program sonunda Erbakan, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

