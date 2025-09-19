Fatih Erbakan'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, mesajında, "Bu yıl 104'üncü yılını kutlayacağımız 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle vatanımızı müdafaa esnasında yaralanarak gazi olan tüm muharip, terör ve 15 Temmuz gazilerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de acil şifalar ve esenlikler diliyoruz. Gaziler, şehidin şahidi olan, şehit olmayı arzulayan, milletimizin rahatı, huzuru ve güvenliği için nefesinden vazgeçmiş, serdengeçtileridir. Şehitler nurlanmış, gazilerimiz ise onurlanmış askerlerdir. Gazilerin ve şehit ailelerinin haklı talepleri için yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bilhassa 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21.nci maddesi ve bu madde bentlerinde tanımlanan gazilere verilen hakların iyileştirilmesi ve şehit aileleri ve gazilerimizi tatmin edecek hale getirilmesi. Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarından eğitim görenlerden "Devlete, vakıflara ve özel kişilere ait ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarından eğitim ücreti, harç gibi isimler altında ödenek alınmamasının yasal düzenleme ile garanti altına alınması. Şehit aileleri ve gazilerimizin araç alımlarında; Şehit Aileleri-Gaziler ve engelliler birbirinden ayrılarak; Şehit Ailesi ve gazilerde, engelli raporu istenmeden, sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Gazi ve şehit yakını kimlik kartları yeterli olmak üzere 5 yılda bir kullanmak şartı ile ÖTV'siz araç alma hakkı tanınmalı ve özellikle bu araçlarda fiyat üst limiti şartı kaldırılmalıdır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinde Şehit yakınları ve Gazilere istihdam sağlanması ile ilgili hususun yeniden düzenlenerek; şehidin eşine ve tüm çocuklarına ve ayrıca şehidin anne, baba veya kardeşlerden birine, eğer şehit bekar ise anne baba ve kardeşlerinden 2 kişiye istihdam sağlanması, Gazilerde ise; Gazinin, eşi, çocuğundan toplam 2 kişiye kullandırılmak üzere 2 kişilik istihdam hakkı sağlanması" şeklinde düzenlenmelidir. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Ek Madde 2 gereği gazilerimize faizsiz konut kredisi hakkı tanınmış fakat her yıl için fiyat üst sınırı belirlenmiştir. Günümüz şartlarında ev alınabilecek bir miktar tespit edilerek 10 yıl vadeli ve eşit taksitli faizsiz ev kredisi imkanı sağlanmalıdır. Muharip gazilerimize ve 15 Temmuz gazilerine verilen tüm hak ve şartlar herhangi bir ayrım yapılmadan standartlara bağlanarak, terör gazilerine uygulanan haklar ile eşitlenmelidir. Terörle mücadele esnasında yaralanmış fakat; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği yönetmeliğinde belirtilen şartlara uymadığı gerekçesi ile gazilik unvanı verilmeyen, ancak çalışamayacak durumda olan, vücutlarında şarapnel parçaları ile hayatını sürdüren, gazi sayılmadığı gibi sağlık sebebi ile çalışmaya uygun olmadığı için sözleşmeleri feshedilen ve hatta bu hususta dernek bile kuran kardeşlerimizin bir an önce 'Gazilik' unvanına kavuşması beklentiler içerisindedir. Bu cennet vatanı bizlere vatan yapmak için canını veren tüm şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine ve bu vatan uğruna kan veren, uzuvlarını kaybeden tüm gazilerimize vefa borcumuz olan taleplerinin giderilmesi, yaşamlarını daha konforlu hale getirecek düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi ümidiyle; ülkemizdeki tüm Gazilerimizin ve Şehit Ailelerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerine yer verdi.