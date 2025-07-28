Fatih Erbakan, Bursa'daki Yangınlara Sabotaj İhtimalini Değerlendirdi

Fatih Erbakan, Bursa'daki Yangınlara Sabotaj İhtimalini Değerlendirdi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Karahıdır Mahallesi'ni ziyaret etti. Yangınların bir sabotaj olabileceği konusundaki endişelerini dile getiren Erbakan, yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluşan Erbakan, Bursa'daki yangınlarla ilgili yetkililerden bilgi almak, yangından etkilenen vatandaşların derdine ortak olmak için geldiklerini söyledi.

Yangınlarla ilgili önemli bir konunun "sabotaj ihtimali" olduğunu belirten Erbakan, "Bu yangınların 25 ayrı yerde birdenbire ortaya çıkması veya birkaç gün arayla ortaya çıkması, aslında gayritabii bir durumdur. Türkiye'nin 25 bölgesinde birden yangınların olması, bizleri şüphelendirmektedir, kuşkulandırmaktadır. Diğer önemli husus, bu yangınların çıktığı yerlerin genel olarak insan bulunan yerler olmaması." diye konuştu.

Erbakan, yangın çıkan bölgelerin "Piknik yapıldı, ateş yakıldı, cam atıldı. Bundan dolayı oldu." denilebilecek yerler olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnsan nüfusunun, insan yoğunluğunun bulunmadığı yerler olması da yine bizi şüpheye, kuşkuya sevk eden etkenlerden bir tanesidir. Aldığımız bilgiler doğrultusunda ve kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla yangınların öğleden sonra, akşam üzeri ve akşam saatlerinde çıkması, geceleyin helikopterlerin ve uçakların müdahalesinin zor olacağı bir saate bu yangınların denk gelmesi de yine bizler için bir sabotaj ihtimalini, şüphesini alevlendirmektedir."

Bununla ilgili gerekli soruşturmanın en etkili şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Erbakan, "Bu yangın eğer bir sabotajla kasıtlı olarak çıkartılıyorsa bunun sorumlularının mutlaka bulunması, arkasındaki güçlerin mutlaka ortaya çıkartılması, son derece büyük önem arz etmektedir." dedi.

Yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Erbakan'a, partisinin genel başkan yardımcıları Naim Öztürk, Mustafa Sezgin ve Mehmet Altınöz de eşlik etti.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika
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