Fatih Erbakan Batman'da Partisinin 2. Olağan Kongresi'ne Katıldı

Fatih Erbakan Batman'da Partisinin 2. Olağan Kongresi'ne Katıldı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Batman'da düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Erbakan, bölgeye en faydalı hizmetleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ve İslam coğrafyasındaki sorunlara dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Batman'da Kültür Mahallesi'nde Milli Gençlik Derneği Batman Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erbakan, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yetki sahibi olduklarında bölgeye en faydalı ve hayırlı hizmetleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Erbakan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Erbakan, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

"İslam coğrafyası dün olduğu gibi bugün de maalesef işgallerle, katliamlarla, hak ihlalleriyle karşı karşıya. İki seneye yaklaşan Gazze soykırımı ve son olarak haksız, hukuksuz bir şekilde İran'a yapılan saldırı hepimizin malumudur. Azgın terörist İsrail ve onun uşağı Amerika, hayallerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Siyonist, terörist İsrail ve onun uşağı Amerika, Gazze'de, Yemen'de, İran'da insanlık suçlarına yenilerini eklemeye devam ediyor."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Ziyaülhak Yamaç, yeniden il başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Politika
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