Fatih Erbakan, "Başımıza gelmeyen kalmadı" diyerek açıkladı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daha önce sarf ettiği "Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleriz" sözlerinden partisinden gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Bu sözler nedeniyle "Başımıza gelmeyen kalmadı" diyen Erbakan, "Özellikle Konya'da, o kadar ciddi tepki oldu ki, biz de şaşırdık. Erdoğan'a destek olmayacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Daha önceki açıklamasında seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade eden Erbakan'a "Rakibi kim olursa olsun ikinci turda Erdoğan'ı mı desteklersiniz?" sorusu yöneltildi.
Erbakan soruya şu yanıtı verdi: "Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. O kadar ciddi tepkiler oldu ki, biz de şaşırdık. Mesela özellikle Konya'da, bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu.
Biz de öyle bir noktaya geldik ki, söyleyeceğimiz öyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız. Biz her iki adayı da kendi haline bırakıp belki de hiçbirine oy vermeyeceğiz deme noktasına geldik. Bu çok önemli bir şey. Yani AK Parti'nin oylarındaki erimeyi, Tayyip beyin de şahsi cumhurbaşkanlığı noktasındaki oylarının erimesini gösteren bir şey. Hele hele Konya'da bunun olması... 5 sen önce olsa hiç böyle bir şey beklemezsiniz.
Şu anda 'Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey de kalsa, yine de Tayyip beye vermeyelim, biz ikisine de vermeyelim' deme noktasına insanlar gelmişler. Bu kadar olacağın biz de beklemiyorduk. Öyle bir yol izleme daha hayırlı gibi görünüyor.
Ancak asıl söylenmesi gereken inşallah ikinci tura da biz kalırız ve kendimize oy vermiş oluruz. En güzeli bu, onun için gayret ediyoruz.