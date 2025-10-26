Haberler

Fatih Erbakan: 1 Milyon Üye Hedefliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya il kongresinde 16 Kasım'da yapılacak büyük kongreye 100 bin partilinin katılmasını hedeflediklerini açıkladı. Partinin 1 milyon üyeye ulaşma hedefi olduğunu belirten Erbakan, Türkiye'nin üç büyük partisinden biri olduklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya il kongresine katıldı.

Kent merkezindeki bir otelde, partisinin il teşkilatınca düzenlenen Konya 3. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 16 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek büyük kongreyi 100 bin partilinin katılımıyla yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Üye sayısı bakımından Türkiye'nin büyük partisi olduklarına işaret eden Erbakan, "31 Mart'ta aldığımız yüzde 7 oy oranıyla da yine Türkiye'nin oy oranı bakımından da üçüncü büyük partisi olduk. Şimdi hedefimiz, 1 milyon üyeye ulaşmak ve arkasından da birinci parti olup Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımaktır. İman, azim ve aşkla Yeniden Refah Partisi olarak 6 yılı geride bıraktık. Önümüzde daha nice seneler, atılacak nice adımlar, kazanılacak nice zaferler var." diye konuştu.

Erbakan, dünyada ve Türkiye'de büyük sorumlulukları olduğuna da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon insanın kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. Myanmar'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca kardeşimiz yıllardır zulüm altında inliyor. Bunların kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. İşte Arakan, Gazze, Filistin, Kudüs, Batı Şeria, soykırımdan ve açlıktan kırılan Müslümanların kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Burada açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin, yoksulluk sınırının dörtte biri kadar bir maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Çok daha fazla koşacağız, çok daha fazla çalışacağız."

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel de programda bir selamlama konuşması yaptı.

Partinin İl Başkanı Hasan Yel ise göreve geldikleri günden itibaren teşkilatın her kademesiyle gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Politika
Haberler.com
