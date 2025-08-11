Fatih Altaylı Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma açtı. Altaylı'nın Youtube hesabına uygulanan erişim engelinin de bu nedenle olduğu belirtildi.

FATİH Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanı'na Tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Altaylı'nın Youtube hesabına getirilen erişim engelinin de bu gerekçeyle uygulandığı öğrenildi. Fatih Altaylı 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

İnternetten aldı kabusu yaşadı! 4 gün yoğun bakımda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.