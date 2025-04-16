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Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden CHP'yi eleştirerek, hukuku ve devlet adabını ihlal ettiklerini ifade etti. Meclis'teki konsensüsün hiçe sayıldığını vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Ellerine en küçük bir yetki geçtiğinde ya da fırsatını bulduklarında hukuku, devlet adabını, teamülleri askıya aldıklarını ve cuntacı kafanın hala aynı anti-demokratik DNA yapısının bozulmadığını görüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ellerine en küçük bir yetki geçtiğinde ya da fırsatını bulduklarında hukuku, devlet adabını, teamülleri askıya aldıklarını ve cuntacı kafanın hala aynı anti-demokratik DNA yapısının bozulmadığını görüyoruz. Gazi Meclisteki konsensüsü hiçe sayarlar. Hayat mücadelesi veren Sayın Sırrı Süreyya Önder'in şahsı için bütün siyasi partilerin aldığı ortak kararı çiğnerler. Yaptığınız fırsatçı, jakoben tatlı su kurnazlığı tarihe not düşülmüştür. Gazi Meclisin ortak kararına imza atıp ardından genel kurulda yetki aşımı ile iş çevirmek zaten ancak CHP'ye yakışırdı. CHP bilmelidir ki; İBB'de kurdukları 'La Casa de Papel' düzenini ve sokaklarda görmek istedikleri marjinal eylemleri Yüce Meclis'in Genel Kuruluna taşıyamazlar. Her anlamda rotasını kaybetmiş, savrulan ve yönetilemeyen CHP; millet iradesinin tecelligahı olan Meclisimizin işleyişine ve ciddiyetine zarar veremeyecektir. Bugün yaptıkları eylem yok hükmündedir. Gazi Meclisimize layık görülen bu korsan tavrı ve idari geleneklerimizde yeri olmayan yetki aşımını sahiplerine iade ediyoruz. Sayın Sırrı Süreyya Önder'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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