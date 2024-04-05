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Evren Dinçer, Aksaray Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

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AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Evren Dinçer, mazbatasını aldı.

Dinçer ile belediye ve il genel meclisi üyeleri için Aksaray Adliyesinde mazbata töreni düzenlendi.

Mazbatasını Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müzeyyen Sevil'den alan Dinçer, yaptığı konuşmada, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mazbatayı tüm Aksaraylılar adına aldığını dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Görev yaptığımız 5 yıllık sürede hemşerilerimize çok güzel projeler kazandırdık. İkinci dönemim için aday gösterildim ve vatandaşlarımızın teveccühüyle yeniden kazandık. Tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren tüm hemşerilerimizi kucaklayarak Aksaray'ın eksiklerine yönelik çalışmalarımıza başlayacağız."

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Kaynak: AA / Politika

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