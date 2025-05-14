Euro-Med'den İsrail'in Gazze Hastanelerine Yönelik Saldırılara Tepki

Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri yoğun ve şiddetli hava saldırılarıyla hedef almasının sivillerin son sığınağını ve hayatta kalma şansını yok etmek anlamına geldiğini belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Euro-Med tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi'nin avlusunu ve acil servis girişini, hastane binalarının etrafını ve bitişikteki sokak ve arazileri hedef alan bir dizi şiddetli saldırı başlattığı ve çok sayıda yüksek tahrip gücüne sahip füze kullandığına işaret edildi.

Ordunun ayrıca "sivil savunma ekiplerinin personellerini doğrudan hedef alarak yaralıları kurtarma ve tahliye etme girişimlerini engellediği" ifade edilen açıklamada, hastane yönetiminin "saldırı sonrası elektrik ve oksijen sistemlerinin aniden kesildiğini, ameliyathanelerin hizmet dışı kaldığını ve binaların hasar gördüğünü" duyurduğu aktarıldı.

Euro-Med açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri yoğun ve şiddetli hava saldırılarıyla hedef almasının, Gazze Şeridi'ndeki soykırım çerçevesinde, sivillerin hayatta kalma yollarını ve son sığınaklarını yok etmek anlamına geldiğine işaret edildi.

İsrail ordusunun, Filistinli silahlı grupların hastanenin altında ve çevresinde altyapıya sahip olduğu iddiasının, "soykırımın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için kullandığı bir tekrar" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu iddiaların, daha önce de olduğu gibi onlarca sivilin öldürülüp yaralanmasına ve hastanenin hizmet dışı kalmasına yol açan suçu meşrulaştırmak için ortaya atıldığı açıktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık altyapılarının hedef alınmaya devam edilmesinin "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiği vurgulandı.

Saldırılarda Gazze'deki sivil nüfusun son yaşam kaynağı olan sağlık sistemini ortadan kaldırmanın amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, hastanelerin sistematik bir şekilde hedef alınmasıyla sağlık çalışanlarının görevlerini yapmasının da engellendiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 40 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı, ateş çemberine alındığı ifade edilmişti.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.