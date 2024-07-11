Euro 2024'e götürülen 680 kişi kim?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Euro 2024'e götürüldüğü iddia edilen 680 kişiyi meclis gündemine taşıdı. Öztürk, "Euro 2024'de götürülen 680 kişi kim?" diye sordu.

Türk Milli Takımı'nın Hollanda'ya mağlup olarak elendiği Euro 2024'te, Almanya'da Milli takımın konakladığı otelde Türkiye'den misafir olarak giden 680 kişi olduğu iddia edildi. TFF'nin sadece 3 gazeteciyi ağırladığı da iddia edilirken, kafilenin VIP minibüsler ile taşındığı da ifade edildi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesinde Almanya'da düzenlenen Euro 2024'e götürüldüğü iddia edilen 680 kişinin kim olduğunu sordu.

Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Öztürk, konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

"1.TFF'nin Türk Milli Takımı ile birlikte misafir olarak götürdüğü 680 kişi kimdir?

2. 680 kişilik kafile neye göre belirlenmiştir?

3. Söz konusu kafile ulaşım, konaklama, maç bileti vs gibi masraflarını kendileri mi karşılamıştır? Masraflarını kendileri karşılamadılarsa masraflar hangi kurum tarafından karşılanmıştır?

4. 680 kişilik kafile toplam kaç gün ağırlanmıştır? 680 kişinin 1 günlük masrafı ve toplam masrafı ne kadardır?

5. Futbolcu Yunus Akgün'ün adına çıkarılan bedava biletin, para ile vatandaşa satıldığı doğru mudur? Futbolcular adına çıkarılan diğer bedava biletler de vatandaşa mı satılmıştır?" - BURSA