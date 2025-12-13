Etimesgut'ta AK Parti'de bayrak değişimi: İlçe başkanlığına Yasin Şankazan atandı

Etimesgut AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Yasin Şankazan, görevine başladı.

AK Parti Ankara Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. İlçe başkanlığı görevine atanan Yasin Şankazan, görevi devralarak çalışmalarına başladı.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığında gerçekleşen devir teslim törenine; AK Parti Ankara İl Başkanlığı yetkilileri, partililer ve Etimesgutlu vatandaşlar katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan, "Görevi boyunca teşkilatımıza hizmet eden ilçe başkanı Nihat Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti teşkilatlarında görev değişimi yenilenme ve güçlenme sürecidir. Görevimizin başındayız. Kapımız herkese açık. Gece gündüz 7gün 24 saat davamıza ve Etimesgutumuza hizmet edeceğiz. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve teşkilatımızla hatırını sormadığımız kimse, girilmedik ev, sıkıntısı ile ilgilenmediğimiz sokak kalmayacak düsturu ile hizmet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, çizdiği hedefe gece gündüz demeden koşacak, hizmetimizle ulaşacağız" dedi.

Devir teslim töreni, vatandaşların Şankazan'a hayırlı olsun ziyaretleriyle sona erdi. - ANKARA