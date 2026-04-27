Eşme Belediye Başkan Vekili Zeki Işık oldu

Eşme Belediye Başkan Vekili Zeki Işık oldu
Eşme Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık seçildi.

Eşme Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık seçildi.

Eşme Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Tozan'ın yerine belediye başkan vekilliği için seçim yapıldı. CHP Grubu'nun adayı Zeki Işık, AK Parti Grubu'nun adayı ise Altan Aydemir oldu.

Yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı. Oylamanın üçüncü turunda Işık 7 oy, Aydemir ise 4 oy aldı.

Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Zeki Işık, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, "Herkesle ortak bir çalışmamız olacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden işimize devam edeceğiz. İşimizin ağırlığının farkındayım." dedi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 17 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tozan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan'da "icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
