Esma Ersin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine atanan Esma Ersin, göreve başladığını duyurdu. Ersin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Cemevlerimizin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan, gönüllere dokunan, çözüm odaklı bir anlayışı esas alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine atanan Esma Ersin, göreve başladı. Yeni görevine ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Esma Ersin, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandığım Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine bugün başladık. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un himaye ve destekleriyle bu görevi, erenlerin irfanına, pirlerin hikmetine ve cümle canların duasına yaslanarak yürütme gayretinde olacağız. İnancımızı, kültürümüzü ve yolumuzu daha görünür, daha güçlü ve daha kapsayıcı kılmak için durmadan ve yorulmadan çalışacağız. Cemevlerimizin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan, gönüllere dokunan, çözüm odaklı bir anlayışı esas alacağız. Bu yol; muhabbetin, birliğin ve kardeşliğin yoludur. Aşk ile." - ANKARA