Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız sandık başına gitti
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı.
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı.
Vali Erol Ayyıldız, oy kullanma işlemini saat 11.30'da Hacı Süleyman Çakır Lisesi'nde gerçekleştirdi. Oy kullanmak üzere sandığa giden Vali Ayyıldız, sandık görevlileriyle tokalaştıktan sonra mührünü ve pusulasını alarak oy verme kabinine geçti. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Vali Ayyıldız, yürüyerek Eskişehir Valiliği'ne geri döndü. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika